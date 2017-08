Alle heiar på Karsten

– Vi har følgt med så langt. Og vi skal sjølvsagt sjå finalen. Det gjer vi heime på TV-en. Å ta fram flagg og slikt blir kanskje litt i overkant. Men vi er stolte av at Karsten er herifrå og har gjort det så godt, seier Oliver Eliassen Aske, Jesper Sundal, Henrik Saunes Hasund og Iver Husø Johansen, alle aktive fotballspelarar på Hødd G13, sjølv om dei alle er eitt år yngre.

Vi møter Hødd-kvartetten i Ulsmohallen tysdag ettermiddag. Eit par av karane har vore med litt i Dimna IL, men det er fotball dei først og fremst prioriterer.

- Vi trenar ofte mage timar om dagen. Akkurat no trenar vi teknikk, fortel Oliver, Jesper, Henrik og Iver.

Tippar på VM-sølv

Dei synest det er ekstra stas at Karsten Warholm set Ulstein på kartet no som a-laget til Hødd ikkje gjer det spesielt godt i 2.-divisjon.

- Det veg jo opp litt, seier karane.

Som varslar at dei håper å bli like gode i fotball som Warholm er i friidrett.

- Korleis trur de det går med Karsten i finalen onsdag kveld?

- Han kjem på andreplass, kjem det kjapt frå Henrik Saunes Hasund.

- Skal nyte det

Trenar i Dimna IL, Arve Hatløy, fortel at Karsten Warholm verkeleg har sett klubben på kartet. Det kan bli mykje merksemd i periodar, men det synest Hatløy berre er morosamt.

- Det har jo tatt av både lokalt og på riksplan. Karsten er blitt ein kjend person no. Alle media i heile Norge vil ha tak i både Karsten og oss. Men det er berre kjekt. Vi må nyte det medan vi kan. Samtidig er det jo litt uverkeleg at ein friidrettsutøvar frå vesle Dimna er heilt oppe i verdseliten, seier Hatløy.

Han har trena Karsten Warholm i mange år og har også følgt han tett etter at 21-åringen flytta til Oslo for to år sidan. Det er ingen tvil om at Hatløy skal ha sin del av æra for at Warholm skal ut i VM-finale onsdag kveld. Og då vi møtte Dimna IL-trenaren i Ulsteinvik sentrum tysdag ettermiddag var det fleire som stoppa han opp for å få ein prat om sjansane for VM-medalje i London onsdag.

Framgang for Dimna IL

Arve Hatløy er også klar på at Warholm sin suksess har ein del av æra for at Dimna IL s friidrettsgruppa har vore i kraftig vekst dei siste åra.

– Vi har faktisk nådd ei smertegrense for kor mange vi kan ta imot. Interessa for friidrett har auka kraftig siste åra. Til dømes skal vi neste veke arrangere idrettsleikar for born mellom seks og 12 år. Leikane var fullteikna lenge før vi rakk å annonsere dei skikkeleg. Karsten skal sjølvsagt ha ein del av æra for framgangen vår, saman med fleire av dei andre som har markert seg nasjonalt. Men klart, Karsten er no ei verdsstjerne og har sett både Dimna IL og Ulsteinvik skikkeleg på kartet, forklarer Hatløy.