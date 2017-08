Fant igjen museumsbåt i Langevåg

Færingen, en bjørkedalsfæring på 12-13 fot, er funnet i Langevåg etter å ha vært savna fra Sunnmøre Museum siden søndag.

- Båten er ikke i bra stand. Den er oppflisa på eine sida etter at båten har ligget fortøyd inntil et berg, forteller båtansvarlig Per Weddegjerde ved museet.

Anmeldelse vurderes, opplyser politiet i Møre og Romsdal på twitter.

- Vi er i alle fall interessert i tips. Kanskje det var noen som ikke fikk drosje til Langevåg, sier Weddegjerde.

Båten lå fortøyd ved flytebrygga ved museet i Nørvasundet i Ålesund da den forsvant i helga.

- Dette er en bjørkedalsfæring som vi har til utleie. Det er kjekt at folk vil ro, men de må levere den tilbake, sier Weddegjerde.

Også for et par år siden mista museet en færing. Også den ble funnet igjen, med kjølen i været, nesten på samme sted, forteller han.