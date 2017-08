Solberg om Remøy-bot: - Altfor høg

Remøy Havfiske ankar bota på 30 millionar kroner, som dei fekk etter å ha blitt halden i arrest i Murmansk «Remøy» ankar millionbota Onsdag for knappe to veker sia fekk Remøy Havfiske beskjeden om at dei er dømt til å betale ei bot på nærare 30 millionar kroner. No ankar dei dommen.

Statsminister Erna Solberg hadde ikke tid til mer enn en svært kort kommentar om saka til Smp.no under besøket på Firkserstrand verft tirsdag kveld.

Solberg ville ikke si om regjeringen vil hjelpe selskapet med å betale boten, som er et resultat av en feil Fiskeridirektoratet gjorde.

- Det er sånn at Remøy har klaget saka, og vi har et godt forhold til behandlinga av saka mellom oss og selskapet. Nå må den gå i rettsystemet i Russland, for etter vår meining, og det er også advokatene sin meining, er den boten altfor høg i forhold til hva saka var, sa Solberg til Smp.no, før hun måtte videre i et tett valgkampprogram.

Selskapet fikk boten etter at reketråleren «Remøy» ble holdt i arrest i Murmansk i mai i år. Bakgrunnen for at båten ble holdt tilbake var at den ikke hadde gyldig lisens for å fiske reker i russisk farvann, som følge av at Fiskeridirektoratet gjorde en feil i utstedelse av lisensen.

