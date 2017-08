Stordal og Norddal blir truleg Fjord kommune

Det kjem fram i ei pressemelding sendt frå Eva Hove, ordførar i Stordal kommune. Innbyggjarane i dei to kommunene vart inviterte til å kome med framlegg til namn. Ifølgje pressemeldinga kom det inn 60 ulike forslag og over halvparten av desse hadde med fjord enten som forstaving

Stordal: Ordførar strikka klede til einaste barn født i 2017 Ordførar Eva Hove i Stordal kommune lover å strikke barneklede til kvart nye barn som blir født i Stordal i 2017 og resten av ordførarperioden sin. – Det er viktig å gjere stas på dei få som blir født, seier ho.

Skal drøftast

eller som siste del av ordet.Namneforslaget skal no drøftast i eit felles kommunestyremøte den 25.august. Etter det skal kvart kommunestyremøte gjere sitt vedtak. Namneforslaget skal deretter vedtakast ved kongeleg resolusjon. Dersom dei to kommunene er samde om namn på den framtidige kommune, skal det mykje til at dette namnevalet ikkje vert godkjent.