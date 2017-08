God vekst for Sparebanken Møre

Utlån til personmarkedet økte med åtte prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens banken har vokst med 13,3 prosent i næringslivsmarkedet, opplyser Sparebanken Møre i en pressemelding torsdag.

– Vi har hatt en målsetting om vekst, og vi gleder oss over utviklingen som bekrefter at vi er en attraktiv og konkurransedyktig bank for både personkunder og næringsliv i vår region, sier adm. direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal.

Banken har også hatt en innskuddsvekst på 6,1 prosent de siste 12 månedene.

Litt redusert overskudd

Resultat før skatt etter første halvår 2017 ble 349 mill. kroner, mot 410 mill. kroner i samme periode i fjor.

Den største endringen er knyttet til reduksjon i andre inntekter på 33 mill. kroner. Årsaken er en ekstraordinær gevinst på 38 mill. kroner som ble regnskapsført i 2. kvartal i fjor, i forbindelse med salgsavtalen mellom Visa Europe Ltd og Visa Inc.

Lave tap

Sparebanken Møre har fotsatt et lavt tapsnivå. I 2. kvartal er det bokført seks mill. kroner i tap på utlån og garantier. Gruppevise nedskrivninger er redusert med 40 mill. kroner.

Innen personkundesegmentet er det en inngang på tap med to mill. kroner, mens det er bokført individuelle tap på 48 mill. kroner innen næringslivssegmentet, opplyser Nydal.

Han forventer et lavt tapsnivå også for resten av 2017.

– Produksjonen er på veg opp i bransjer som fiskeri, tradisjonell eksport, bygg og anlegg og reiseliv. Nedgangen i oljerelaterte næringer har blitt mer avdempet, og det er også høy aktivitet i offentlig sektor. Hovedårsakene er omstilling i næringslivet, lave renter, svak kronekurs og en ekspansiv finanspolitikk, sier Nydal.

Nøkkeltall 1. halvår 2017

Dette er nøkkeltallene, slik Sparebanken Møre opplyser de torsdag. Sammenlignbare tall for 1. halvår 2016 i parentes.

• Rentenetto: 529 mill. kroner/1,69 prosent (538 mill. kroner/1,80 prosent)

• Resultat før tap: 357 mill. kroner (405 mill. kroner)

• Resultat etter skatt: 261 mill. kroner (315 mill. kroner)

• Egenkapitalavkastning: 10,0 prosent (12,9 prosent)

• Kostnader i forhold til inntekter: 45,7 prosent (42,1 prosent)

• Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 13,10 (kr. 15,80)

• Ren kjernekapital: 14,3 prosent (14,5 prosent)

• Utlånsvekst siste 12 mnd.: 9,5 prosent (1,5 prosent)

• Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 6,1 prosent (5,5 prosent)

