- I dag flaggar vi

Stort for Sunnmøre

– Ein kan seie det er stort for Ulsteinvik, men eg vil seie at dette er stort for heile Sunnmøre. Eg følar meg like stolt sjølv om at eg kjem frå nabokommunen Herøy, forklarar Filip Frøystad, som står og monterer kablar i taket på Amfi.

Han omtaler gårsdagens prestasjon frå Karsten som ein skikkeleg kruttkanon, og seier at han dansa i sofaen og jubla då dimnaguten sprang inn gullmedaljen.