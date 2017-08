KrF sier nei til felles borgerlige samlinger

Etter detNRKerfarer, har statsminister Erna Solberg (H) sterkt ønsket å samle alle de fire partilederne til flere felles opptredener.

Grunnen til KrFs avgjørelse er ifølgeVGpartiets anstrengte forhold til Frp. Dette bekreftes av flere kilder NRK har vært i kontakt med.

– Vi fører en valgkamp der vi har én oppgave – å løfte fram KrFs politikk. Vi ønsker en Sentrum-Høyre-regjering. I lys av partiets samarbeidsvedtak har vi derfor ikke sett det naturlig med felles markeringer mellom de fire partilederne i valgkampen, sier kommunikasjonsrådgiver Dag Fedøy i KrF i en skriftlig uttalelse som gjengis av både VG og NRK.

Utspillet kommer dagen etter at KrF-leder Knut Arild Hareide barket sammen med innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i en opphetet debatt på NRK. Der beskyldte Listhaug blant annet Hareide for å «sleike imamer oppetter ryggen».

OverforDagbladetavviser Hareide at utspillet kommer som følge av debatten.

– Det har ikke sammenheng, sier KrF-lederen.

Vedtak i mai

Etter det NTB erfarer, ble valgkampen behandlet på KrFs sentralstyre i mai, der det ble enighet om å drive valgkamp på egen politikk. For fire år siden hadde partiet en annen strategi, nemlig å være garantist for en ikke-sosialistisk regjering.

Statsminister Erna Solberg (H) skal ha blitt varslet om dette «i god tid» før valgkampen.

At partiet har valgt en annen strategi i dag, betyr imidlertid ikke at KrF holder døra på gløtt for et samarbeid med Arbeiderpartiet, får NTB vite.