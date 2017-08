Trafikkulykke i Ålesund

16.10 torsdag melder politiet i Møre og Romsdal om ei trafikkulykke ved Borgundbrua ved Nørvasundet. Nødetatene er på veg til stedet.

– Det har stoppa opp i alle ender, sier en person på stedet til Sunnmørsposten.

16.20 melder politiet via Twitter om mindre skader, og noe trafikkproblemer på stedet.

Like før klokka fem melder politiet via NRK at det skal være ryddet etter trafikkulykka.