Utvik: Opnar for bilar inntil 15 meter

Vogntog kan ikkje passere, presiserer Vegvesenet. Vegen er å rekne som einvegskøyrt, og det blir difor styrt trafikkavvikling og ledebil.

Bilistane må rekne med ventetid på inntil ein time.

Meldinga kjem få timar etter at næringslivet i Stryn sjølv betalte for asfaltering av omkøyringsvegen.

Richard Grov, som driv Hotel Alexandra, Loen Skylift med meir, har vore ein av pådrivarane for at turistbussar igjen skal kunne køyre her.

– No skal mellom anna turistbussar sleppe fram, seier Ole Kristian Årset i Statens vegvesen til smp.no.

– Vi har no fått tilstrekkeleg oversikt over skadar og fått utbetra det som er nødvendig for at vi kan setje på tyngre trafikk. Det er mykje skadar på vegen over Utvikfjellet i tillegg til skadane i området rundt bruene. Det er skadar som svekker bereevna til vegen. Dette har vi no kontroll over og kan setje på tyngre og lengre køyretøy, seier avdelingsdirektør Svenn Finden i Statens vegvesen i pressemeldinga.

