Samtidig gjør Frp det svært godt på NRKs augustmåling. Partiet får en oppslutning på 16,7 prosent, som er en fremgang på 2,7 prosentpoeng siden juni-målingen. Ved stortingsvalget i 2013 fikk partiet 16,3 prosent av stemmene.

Målingen gir dagens samarbeidsregjering 85 mandater og flertall på Stortinget til tross for at Venstre faller under sperregrensen med 3,9 prosent.