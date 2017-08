Fasadefeiden avgjort

Nybygget på toppen av Kremmergaarden er i ferd med å reise seg, men rådmann og arkitekt har ikke greid å bli enige om hvordan fasadene skal se ut. Tirsdag ettermiddag ga et enstemmig plan- og byggesaksutvalg grønt lys for fasadeplater med puss, og dermed får utbygger og arkitekt det som de vil.

Ble ikke enige

Da det samme utvalget godkjente byggeprosjektet tidligere i år, var det med et tillegg om at administrasjonen og utbygger måtte gå en runde til om fasadene på huset. Politikerne ville ha nye løsninger som "visuelt deler opp fasaden gjennom variert farge- og materialvalg". Møter ble holdt - uten resultat. Rådmannen er enig med arkitekten i at pussa mur har en sterk forankring i Ålesund, men at det er forskjell på en murbygning med utenpåliggende puss og pussa plater.

- Har blitt bedre

Administrasjonen valgte å sende saka tilbake til utvalget med ei innstilling om å si nei til de nye tegningene.

- Jeg mener at utbyggeren har svart på de utfordringene vi ga dem, og bygget har blitt bedre etter at tegningene er reviderte, sa utvalgsleder Sindre Nakken (Ap).

Nakken la fram forslag om at de reviderte tegningene skulle godkjennes.

- Har blitt dårligere

Også Roar Salen fra Høyre var enig i at de reviderte tegningene var bedre enn de opprinnelige, mens Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) mente at det hadde gått den andre vegen.

- Administrasjonen og arkitekten har forsøkt å komme fram til kompomisser, og for hvert forsøk har bygget blitt dårligere, mente Knutsen.

Han sa at det var spesielt synd at "baksidene" på bygget var de beste, mens fasadene mot Korsegata og Notenesgata hadde blitt dårligere i i løpet av prosessen etter at de første tegningene ble lagt fram.

Knutsen støttet imidlertid Nakkens forslag, og mente at det fikk være grenser for hvor langt kommunens styringsrett skal gå inn i et privat byggeprosjekt.