Arbeidsulykke i Stranda

Det melder politiet i Møre og Romsdal onsdag.

Arbeidstilsynet er varsla, skriv politiet.

– Det vi veit så langt er at nokon ringde politiet for å orientere om ei klemskade i forbinding med arbeid på ei maskin. Personen er send til legevakt, og ei politipatrulje er på veg for å undersøke hendinga nærmare, seier operasjonsleiar John Bratland til Smp.no

Dette er den andre arbeidsulykka på Sunnmøre i dag - tidlegare melde politiet om ei arbeidsulykke på Blindheim i Ålesund. Her blei ein mann køyrd til sjukehus med fingerskade.