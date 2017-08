Oppgraderinga av Godøytunnelen blir vesentlig dyrere

I sakspapirene til et ekstraordinært møte i plannemnda for samferdsel i Møre og Romsdal fylkeskommune framgår det at rehabiliteringa av Godøytunnelen ligger an til å koste flere titalls millioner kroner mer enn antatt.

Rehabiliteringa, som etter planen skal starte i november i år, ligger inne i økonomiplanen med 373 millioner kroner, men i innstillinga til vedtak i møtet foreslås den tilgjengelige ramma økt til 403,1 millioner kroner. En reservepost på ti prosent av entreprisekostnaden som det er vanlig å ha i reserve i budsjett for større prosjekt – i dette tilfellet 34 millioner kroner, foreslås imidlertid administrert av samferdselssjefen.

Bare to leverte anbud

Når entreprisekostnadene har økt blir dette i sakspapirene i hovedsak forklart med følgende momenter:

Mindre konkurranse i markedet siden entreprenørene har mange oppdrag innen tunnelrehabilitering: I anbudskonkurransen i mai/juni i år kom det bare inn tilbud fra to tilbydere, noe en regner som lavere deltakelse enn venta.

Valget av tekniske løsninger er av høyere standard enn det som er kravet i tunnelsikkerhetsforskrifta.

Sammenhengende ledelist i tunnelen var ikke del av anslaget.

Etter anbudskonkurransen signaliserte Statens vegvesen behov for 410 millioner kroner til rehabiliteringa, men har i etterkant utarbeida et notat med forslag til kutt de kan stå inne for på i alt 8 millioner kroner. I tillegg har de ei kutt-liste som vil representere ytterligere besparelser på 6,9 millioner kroner – ei liste der de blant anna har tatt bort et talevarslingsanlegg med kostnad på om lag 3,4 millioner kroner. Når de ikke ønsker disse kutta gjennomført vises det til hensynet til trafikksikkerhet.

Fylkesrådmannen bekymra

- Fylkesrådmannen er bekymra i forhold til kostnadsutviklinga til prosjektet, men ser likevel at det må realiseres, heter det i innstillinga fra fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. I forslaget til vedtak tar han ikke hensyn til ønsket fra vegvesenet om å droppe den andre kuttlista: Med henvisning til økonomien i fylkeskommunen er rådet han derimot å benytte seg av alle kuttmuligheter i prosjektet som ikke går utover krava i tunnelsikkerhetsforskrifta, og det foreslås ergo å aktivere kutta på i alt 8 millioner kroner, så vel som kutta på 6,9 – i alt 14,9 millioner kroner.

Når det gjelder kuttforslaget på 8 millioner er det for øvrig de samme kutta som vegvesenet har gjennomført i samråd med Vegdirektoratet når det gjelder Ellingsøy- og Valderøytunnelen, som også lå an til høgere budsjett. Disse to er det ifølge sakspapirene imidlertid nå gitt klarsignal for gjennomføring av. En forskjell i pris mellom disse to og Godøytunnelen blir ellers forklart med at Ellingsøy- og Valderøytunnelen ble renovert i 2008, slik at behovet for renovering der ikke er like omfattende.

Det ekstraordinære møtet i plannemnda for samferdsel blir holdt 21. august. Tidsfrister knytta til anbudet gjør at det ikke er tid til å behandle ei eventuell ekstrabevilgning i fylkestinget, og fylkesutvalget bør derfor benytte hasteparagrafen i kommunelova, heter det i sakspapirene.