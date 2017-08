-Ungdom må huske å stemme

- I min alder er det mange som flytter for å studere eller jobbe. Om du benytter deg av muligheten til å forhånddstemme trenger du ikke dra hjem for å stemme valgdagen. Stikk innom en av de mange stemmebodene som står rundt omkring, er oppfordringen fra Hanken, som selv er 22 år.

- Det en ser på valgstatistikken er at mange av førstegangsvelgerne stemmer, mens mange av oss som er andregangsvelgere glemmer å gjøre det. Jeg tror mange ikke er klar over hvor enkelt det er. Det tar tre minutter, sier Hanken.

Du trenger ikke det tilsendte valgkortet. Det eneste du trenger er et bankkort med bilde som legitimasjon, så kan du gå rett til nærmeste valgbod og avlegge din forhåndsstemme. Hvor du har din bostedsadresse spiller ingen rolle.

Han hadde ikke de store kvalene da vi var med han til stemmeboden på Egertorget i Oslo. Hanken er ungdomspolitiker i Høyre, sitter i fylkestinget i Møre og Romsdal og har sommerjobb i sekretariatet i Høyres gruppe på Stortinget.

- Poenget mitt er å få ungdom til å gå å stemme. Er du opptatt av studentboliger, stipender og andre saker som opptar ungdommen, så gå og stem på det partiet som du synes best oppfylller dine ønsker. Saken er at skal vi ungdommer bli hørt må vi vise at vi bryr oss og bruker den demokratiske retten vi har, sier Hanken.

- Lar vi være å stemme er resultatet at vi blir ignorert av politikerne, er beskjeden fra Hanken.