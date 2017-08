Ap-veteran ber folk stryke Else-May Botten

Oppfordringen kommer i et leserinnlegg i Tidens Krav. Det er sjukehussaken som får Jordahl til å gå til det oppsiktsvekkende angrepet på Botten.

- Ved å stryke førstekandidaten klarer vi sende et tydelig signal til Arbeiderpartiet om hvor viktig kampen er for å opprettholde et sjukehus i Kristiansund, sier Jordal til smp.no

"Jeg vil komme til å stryke førstekandidaten på Arbeiderpartiets liste, og jeg håper jeg får mange velgere med meg på å gi dette varselet om at det er ingen skam å snu en sak fra krise til glede", skriver Jordahl i leserinnlegget i Tidens Krav

Jordahl understreker at han samtidig kommer med en klar anbefaling til folk om å stemme på Arbeiderpartiet.

- Den eneste teoretiske muligheten vi har som gjør at vi får beholde sjukehuset i Kristiansund er at Arbeiderpartiet og Senterpartiet kommer i regjering, er Jordahls analyse.

Asbjørn Jordahl er en stemme det blir lyttet til på Nordmøre. Han satt på Stortinget fra 1977 til 81 og var samferdselsminister i 1978-79. Han har vært ordfører i Kristiansund, leder i Møre og Romsdal Ap, sittet i fylkestinget og er i tillegg mangeårig redaktør i Tidens Krav.

- Med din bakgrunn fra partiet, hvordan er det å gå ut og be folk stryke førstekandidaten?

- Det som er helt overordnet for meg er sjukehussaken. Ved å stryke vår førstekandidat får vi markert vår misnøye. I Arbeiderpartiet er det dessverre en tendens til å tro at alt som er stort er bra. Derfor er det nå viktig å send et klart signal om at så ikke er tilfelle, sier Jordahl.