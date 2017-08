Stenger trafikken i Sjømannsvegen

– Vi stenger Sjømannsvegen fra P.A. Museus veg fredag kl 16 og den vil være stengt fram til klokka 01.30 natt til lørdag. Allerede lørdag kl 10 vil vegen igjen bli stengt og vil være det fram til arrangementet avsluttes kl 01.30 natt til søndag. Men de som bor på Volsdalsberga vil sjølsagt få tilgang til å kjøre til sine boliger, sier innsatsleder Martin Kristiansen ved Ålesund politistasjon.

Trygt og trivelig

Kristiansen er en av mange politifolk som skal være med å bidra til at folk skal få oppleve en trygg og trivelig Jugendhelg.

- Når vi stenger Sjømannsvegen vil videre tilkomst til Color Line stadion kun være åpen for akkrediterte kjøretøyer. Momentium og politiet ber om at publikum benytter seg av annen parkering, samt kollektivtransport da parkering ved Color Line stadion ikke vil være tilgjengelig for private kjøretøy, sier Kristiansen.

Ute i god tid

Og innsatslederen legger til:

- Det er ventet et stort publikum og det oppfordres til å være ute i god tid. Momentium og politiet ønsker alle vel møtt til en trygg og trivelig Jugendhelg.