En person er bekreftet omkommet etter ei drukningsulykke på Stavset i Skodje, fredag. Like før klokka 17.00 opplyser politiet til smp.no at den omkomne er en kvinne. De pårørende skal være varslet.

Det var klokka 13.36 at politiet varslet om at kvinna hadde omkommet, etter å ha vært i kontakt med sjukehuset.

– Tre personer har vært ute i båt for å sette garn. Så har båten kantret. To har blitt igjen ved båten, og en svømt mot land, forteller operasjonsleder John Kåre Flo til NTB.

Politiet meldte om hendelsen på Twitter litt etter klokka 12, og i den første meldinga het det at ulykka hadde skjedd i Tennfjord i Haram, at flere personer var henta opp fra vannet, og at nødetatene ble oppgitt å være undervegs.

Ulykkesstedet ble imidlertid korrigert av operasjonsleder John Kåre Flo klokka 12.15.

- Dette har skjedd på Stavset Skodje, kunne han fortelle da.

- Det er en båt involvert i dette og i denne skal det ha vært tre personer, men vi vet fortsatt ikke hva som har skjedd. Ei kvinne er frakta til sjukehus med luftambulanse, sa Flo videre til smp.no ved 13-tida. Politiet var da i gang med avhør av vitner.

- Hva som har skjedd, hvor mange personer det er snakk om og andre opplysninger må vi komme tilbake til, sa operasjonslederen.

Saka utvides