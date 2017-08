Politiet stiller sterkt til festivalhelga

Fredag og lørdag samles hele 35.000 mennesker på Color Line stadion, i forbindelse med Jugendfest og Minijugend.

Så store arrangementer må ha tillatelse fra politiet, som også setter forbehold om politivakthold.

Profesjonelt sikkerhetsopplegg

– Momentium er en erfaren arrangør som samarbeider godt med politiet. Arrangøren har eget planverk for sikkerhet under arrangementet. I tillegg har politiet eget planverk som vi jobber ut fra, opplyser Hovden.

Han blir politiets såkalte objektleder under arrangementet. Det betyr at han skal lede politiets arbeid på stadion gjennom helgen.

Fra en egen kommandoplass skal politiets innsats koordineres med sikkerhetsansvarlige fra en rekke andre aktører.

Den erfarne politimannen har flere ganger tidligere vært på jobb under Jugendfest, og beskriver det samlede sikkerhetsopplegget der som profesjonelt.

– Synlighet er forebyggende

Politiet setter inn betydelige ressurser under Jugendhelga. Og de har tatt høyde for ulike scenarioer.

– Vi kommenterer aldri antall, men vi har store mannskapsstyrker i sving gjennom heile Jugendhelga. Vi har ressursene som trengs, sier Hovden.

Betjenter både fra ordensavdelingen og forebyggende vil være i aksjon, med bistand også fra Utrykningspolitiet.

– Politiet vil være synlig tilstede. Synlig politi er forebyggende. Det er også en av grunnpilarene hva gjelder terrorfokus, sier Hovden, på konkret spørsmål om terrorfaren som henger over Europa.

Han sier at publikum må påregne at det også kan være sivilkledd politi tilstede under festivalen.

Venter oppsving i ordensoppdrag

– Erfaringsmessig gir slike arrangementer et betydlig oppsving i ordensoppdrag for politiet. Det forventer vi også denne helgen. Vi er forberedt til å ta vår del av det, sier Hovden.

Politiet innfører omfattende restriksjoner i trafikken ved Color Line stadion i forbindelse med festivalen (se egen sak).

– Vi ber publikum respektere trafikk- og parkeringsavviklingen det er lagt opp til, sier Hovden.

Spesielt lørdag, da det også er Minijugend, er det svært mange mennesker som skal bevege seg til og fra området ved stadion.

– Ta vare på hverandre

– Vær tidlig ute, ha gode klær og sko. Og ta vare på hverandre, er Hovdens øvrige anbefalinger til de som skal på den store Jugendfesten i helga.

Ifølge Momentium vil det være 600-800 personer i sving under Jugendhelga, som skal jobbe for en best mulig festivalopplevelse for publikum.

Spesielt fordi mange småbarnsfamilier skal delta på Jugendfest i år, da på Minijugend lørdag, er det blant annet satt inn betydelig ekstra mannskaper på vakthold.