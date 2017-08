Flere reagerte på at bussene fra Jugendfest ikke tok kort

Flere reagerte på prisen, men det tipserene ble mest sjokkert over var at bussene ikke akspeterte kort, kun kontanter, i tillegg til forhåndsbestilling på Tikkio. Avdelingsleder Hallstein Lillevik ved Nettbuss i Ålesund bekrefter overfor Sunnmørsposten at bussene ikke tar bankkort.

– Vi har ikke mulighet til å ta betalt med kort da kortterminalene er koblet opp mot fylkeskommunal drift. Dette er vanlig praksis når vi leier ut busser, sier han og spesifiserer at det er fult mulig å forhåndsbestille biletter på Tikkio. Når det gjelder bussprisene henviser han til Momentium, som på eget initiativ har satt opp ekstra busser i forbindelse med musikkfestivalen.

Ingen sponsor

Flere av tipserene reagerte på at det kostet hele 250 kroner å komme seg fra Color Line Stadion til blant annet Moa og Flisnes. Momentiumgründer Lars Berg Giskeødegård forklarer at bussene ikke er satt opp for at de skal øke fortjenesten sin.

– I tidligere år har bussbillettene vært rimeligere fordi vi har hatt en sponsor som sponset billettene. Det har vi ikke i år og da går prisene opp. For oss har bussbillettene ingen økonomisk betydning, sier han.

Misforståelse

Når det gjelder klagene på at bussene ikke aksepterer kortbetaling blir Giskeødegård overrasket. Han forteller at deres avtale med Nettbuss var at kort skulle aksepteres. Etter at han kontaktet Nettbuss viser det seg at det hele har vært en misforståelse.