– Mindre ledig enn vi trodde

– Vi trodde kanskje at det var mer ledig areal enn det viser seg å være, sier Marte Lillebø.

NHH-studenten fra Fosnavåg har hatt sommerjobb hos SpareBank 1 SMN i Ålesund der hun har gjennomført ei kartlegging av kontorarealet i byen.

8.7 prosent ledig

Rapporten hennes viser at det er omtrent 8,7 prosent av det totale arealet som er ledig nå.

– Dette er 31.000 av de vel 360.000 kvadratmeterne som vi anslår finnes i Ålesund, sier Lillebø. Vi har ikke tatt med kontorarealene som hører til ulike industribedrifter.

– Vi har konsentrert oss om reine kontorlokaler i seks ulike bydeler der Blindheim, Vegsund, Emblem og Ellingsøya ikke er med. Nettopp fordi kontorene her stort sett er knyttet til industribygg og dermed ikke ligger ute på leiemarkedet.

På linje med de største

Nestor i meglerbransjen i Ålesund, Kjell Paulsen, har vært en av Lillebøs støttespillere i dette prosjektet, og han mener det ikke er noen grunn til å bekymre seg over stor kontorledighet.

– Tallet ligger omtrent på linje med de store byene, sier Paulsen.

Mest ledig kontorareal er det i Nørve/Hatlane der 16,9 prosent av 54.000 kvadratmeter står ledig. I Moa/Breivika er ledigheten nede på 4,6 prosent av et totalareal på 84.500 kvadratmeter. I sentrum er det 197.000 kvadratmeter kontor og en ledighet på 7,9 prosent.

Einar Eide og Jan Rune Hurlen i SpareBank1 SMN sier det er viktig for banken å følge med i utviklingen i de ulike næringene, og at en oversikt over ledige kontorarealer er et element i dette arbeidet.

– Vi ser også helt klart at nye og moderne kontorareal er attraktive for Ålesund. Både Rolls-Royce og Vard er selskap som kanskje ikke ville ha satset på Ålesund hvis det ikke var for nye lokaler på NMK og på Skansekaia.

Lærerikt

Marte Lillebø sier at det har vært svært lærerikt for henne som student å få en så konkret oppgave i løpet av sommerjobben.

– Vi er også opptatt av å gi studenter en mulighet til å jobbe ute i næringslivet. Vi opplever nok av og til at de som kommer rett fra skolebenken kanskje hadde trengt mer praksis i studietida, slår banksjef Jan Rune Hurlen fast.