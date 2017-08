Kleven-konsernet må ha kapital for å overleve

Kleven har i flere måneder vært i vanskeligheter. Det startet med at et malaysisk rederi trakk seg fra kontrakten på et dyrt konstruksjonsskip som Kleven ble sittende igjen med. Deretter utsatte Maersk levering av flere båter som de hadde skrevet kontrakt på.

Kleven har over lengre tid forsøkt hente inn ny kapital. De ansatte har bidtratt med et lån på 24 millioner kroner. Nå bekrefter adm.dir Ståle Rasmussen at de er helt avhengige av å få inn ny eiere for å unngå konkurs.

- Dette jobber vi med. Vi tror en løsning er nært forestående, og at vi vil ha dette på plass i løpet av noen få uker, sier Rasmussen til det maritime nettstedet sysla.no.

- Det vil bli ekstern kapital i vår balanse, ja, sier Rasmussen.

Kleven er nå i brudd med lånebetingelsene. Kilder sier til smp.no at de rederiene som nå har båter under bygging på Kleven har stoppet med å betale inn deloppgjørene for disse båtene.

Styret har nå engasjert finansielle rådgivere som har som oppdrag å hente inn ny kapital.

Ståle Rasmussen sitter selv med en eierpost på litt over en prosent av aksjene i verftsgruppe. Resten av aksjene er i sin helhet eid av de ulike delene av Kleven-familien. Største eier er John Kleven as som har 47 prosent av aksjene i Klevene Maritime Holding. Styreleder Kjersti Kleven og Annelise Kleven Godø eier halvparten av hver av dette selskapet.

