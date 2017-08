Lover 200 millioner til sjukehus i Ålesund og Volda

Budsjettlekkasjen bekreftes av Frps Jon Georg Dale og Høyres Marianne Synnes etter avtale med helseminister Bent Høie (H).

Byggingen av nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset har skapt usikkerhet og debatt rundt posisjonen til de to sjukehusa på Sunnmøre. Blant annet spørsmålet om det splitter nye sjukehuset på Hjelset kan utvikle seg til å bli det nye sentralsjukehuset for fylket på bekostning av sjukehuset i Ålesund.

Den tvilen mener Dale regjeringa nå rydder av vegen. Neste år åpnes en låneramme på 3,5 milliarder kroner for det nye sjukehuset på Hjelset, samtidig som det gis en låneramme på 200 millioner til sjukehusa i Ålesund og Volda.

– Dette viser at vi klarer gjøre flere ting på en gang. Vi bygger nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal og vi viser at vi fortsatt satser på de to sjukehusa på Sunnmøre, sier Dale.

Pengene klare

Pengene blir stilt til disposisjon allerede fra neste år i form av at helseforetaket får økte lånerammer. Hva pengene konkret skal brukes til når det gjelder sjukehusa i Ålesund og Volda er det Helse Møre og Romsdal i samarbeid med Helse Midt som skal avgjøre.

– Det er ikke avgjort konkret hvordan de 200 millionene skal benyttes, men forutsetningen er at de skal benyttes til investeringstiltak ved Ålesund og Volda, sier Høyres Marianne Synnes.

Men hun forutsetter at disse pengene blir brukt til å styrke sjukehusa både faglig og rent bygningsmessig.

– Jeg forutsetter at de vil bli brukt i tråd med intensjonene om å styrke sjukehusa i Ålesund og Volda både faglig og funksjonsmessig, sier Synnes.

Dale mener regjeringa nå viser at de satser tungt på sjukehusa i fylket.

– Etter at det i årevis med andre regjeringer har vært stillstand viser vi nå at det satses, sier Dale.

Statsminister Erna Solberg (H) var tidligere i valgkampen i Molde og varslet at byggingen av det nye sjukehuset på Hjelset skal starte neste år. Dette føles opp med at en låneramme på 3,5 milliarder kroner åpnes slik at arbeidet kan komme i gang.

