Full fyr i enebolig i Eiksund

Det skal heile tida ha vore klart at det ikkje er folk i bustaden.

Det er ingen synlege flammar men høge temperaturar. Det skaper store problem for brannmannskapet som forsøker å sløkke. Lenge forstod dei ikkje kva som var arnestaden til brannen. No kan det sjå ut som at brannen har starta i kjellaren.

- Det er konstatert at det ikkje er folk i huset, men det brenn framleis kraftig, og brannen er ikkje under kontroll. Evakuering av naboar er det ikkje tatt stilling til, men det er kraftig røyk i området, sa operasjonsleiar Arild Reite ved Møre og Romsdal politidistrikt til Sunnmørsposten like før klokka 16.

Ein time seinare har brannmannskapet framleis ikkje kontroll. Brannen er i ferd med å spreie seg til hovudetasjen, seier 110-operatør Paul Ole Vestre.

- Eit brannmannskap på rundt 20 er involvert, sa 110-operatør Paul Ole Vestre til Sunnmørsposten klokka 16.15.

- Tre røykdykklarlag er inne for å finne arnestaden for brannen. Det eine laget jobbar no med å kome opp på loftet, sa Vestre då.

Brannvesenet melde også om kraftig røykutvikling før røykdykkarar gjekk inn. Eit mannskap på seks frå Herøy brannstasjon er utkalla til staden.

Også mannskap frå Ålesund brannvesen er utkalla for restverdi-sikring.

Klokka 14.31-tida melde politiet på Twitter at naudetatane rykka ut til brann i ein einebustad i Eiksund i Ulstein kommune.