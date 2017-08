Kulturpris til Haagensen

Nils-Øyvind Haagensen, som er født og oppvokst i Ålesund, regnes i dag som en av landets fremste samtidslyrikere og representerer en viktig stemme for sin generasjon, skriver juryen i sin begrunnelse.

Haagensen fikk prisen, samt 200.000 kroner av Kjell Holm-stiftelsens styreleder Marianne Roald Ytterdal under et arrangement i Ålesund tirsdag kveld.

- Dårlig forfatter

Nils-Øyvind Haagensen sier han er flau og ydmyk, samtidig stolt over å motta kulturprisen.

- Jeg husker min spede begynnelse som forfatter på 90-tallet. En ålesunder, jeg lar han være anonym, leste en av tekstene mine og sa på kav ålesundsk: "Ditte e det dårligste e nokkensinne har lest". Jeg er glad noen liker tekstene mine nå 25 år etter, sier Haagensen til stor applaus fra salen.

Han kan se tilbake på et rikt forfatterskap som har gitt ham Sult-prisen i 2004 og nominasjon til Nordisk råds litteraturpris i 2013 for diktsamlingen "God morgen og god natt".

- Prispengene er en ting, men som forfatter jobber man mye alene og det å få anerkjennelse er veldig godt, sier Haagensen til smp.no.

Vil inspirere

Før prisutdelingen fikk publikum høre utvalgte Haagensen-tekster fremført av skuespiller Inger Bakke og kultursjef Oskar Skulstad.

- Vi håper prisen vil inspirere til fortsatt kunstnerisk utvikling i Nils-Øyvind Haagensens forfatterskap. Styret håper også at prisen kan virke som et forsterkende frø til fortsatt aktiv deltakelse i Ålesunds kulturliv. Hans stemme er et viktig og velkomment innslag i byens mangfoldige kulturvev, sier Marianne Roal Ytterdal.

Tidligere vinnere av Stiftelsen Kjell Holms kulturpris er blant andre Hedvig Mollestad Thomassen, Aggregat Atelierfelleskap, Knut Maaseide, Eva Mørkeset, Sunniva Relling Berg, Olav Lundanes og Rune Bergmann.