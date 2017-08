- En stor dag for Rauma

(rbnett.no) Introveggen har allerede vært åpen noen uker. Men onsdag var det klart for åpningen av den lange og spektakulære Vestveggen til toppen på Nesaksla. Med snorklipping for inviterte gjester kunne Romsdalsstigen Via Ferrata erklæres for åpen.

– Prosjektleder, initiativtaker og ildsjel Matti Bernitz skal ha en stor ære. Og stor ære til Rauma kommune, som har bestemt seg for å satse på reiseliv. Via Ferrata er ett av punktene vi har hatt på masterplanen for reiselivet, og det er utrolig kjekt at vi har kunnet realisere dette, sa leder i utviklingsselskapet Nordveggen, Solveig Brøste Sletta under åpningen.

Prosjektleder Bernitz er fotograf og har bodd i Rauma i seks år.

– Jeg har vært veldig interessert i natur og friluftsliv de siste ti årene. Jeg har også vært mye på jobb i fjellet, lokalt og internasjonalt. Prøvd Via ferrata flere steder, og tenkte at det burde vi prøve å få til her også. Det bratte friluftslivet mange gjør i Romsdal et utilgjengelig for mange. Men vi har ikke hatt et tilbud som er lett tilgjengelig. Og så måtte vi ha noe som skiller seg sikkelig ut og er mer spektakulært, sa han og forklarte prosessen med prosjektet.

– Vi har brukt nesten fire år prosjektet, tror det har gjort at vi har unngått en del potensielle fallgruver. Vi har fått et helhetlig og gjennomarbeidet prosjekt, poengterte Bernitz.

Klatresti

Norsk Tindesenter har sammen med Nordveggen jobbet i flere år med å prosjektere og utvikle det spennende og luftige tilbudet til turister på Åndalsnes, og for lokalbefolkningen. Gjennom sommeren har firmaet Norges Boltefond, som også bruker utenlandsk kompetanse, gjort jobben med å rydde traseen og montere jernstigene og sikringsvaiere opp fjellsiden.

Via Ferrata - som beskrives som en klatresti med stålwire. Her er det tilrettelagt med jerntrinn, plankede bruer, hengebro med wire og mer. Hele veien er det en wire som man er tilkoblet, for å sikre seg ved eventuelle fall.

Man må bruke klatresele og sikringsline (slynge med falldemper) hele tiden for å være sikret til fjellet.

Sikkerhetsutstyr fra Tindesenteret

Romsdalsstigen består av to ulike løyper. En kortere tur for nybegynnere - Introveggen - som ikke krever noe særlig forkunnskaper. Og en lengre, brattere og luftigere tur - Vestveggen - for dem som vil ha en større utfordring.

Alt av utstyr kan leies eller kjøpes på tindesenteret. Der må alle som vil gå turen registrere seg og løse billett. Er man erfaren med klatring kan man gå turen på egenhånd. Men Tindesenteret tilbyr guida turer for mindre grupper for å gjøre opplevelsen trygg og hyggelig.

Returen for begge løypene følger den allerede godt trafikkerte stien ned Romsdalstrappa og forbi Rampestreken på veg til Åndalsnes sentrum igjen.

– Mange lokale har kjøpt eget utstyr og har gått ruta flere ganger. Spørsmålet om sesongkort hadde vi ikke tenkt på, men det skal vi jobbe med, sa Fred Husøy, som er styreleder i Norsk Tindesenter, som drifter Via Ferrataen.

Totalkostnaden på 2,2 millioner er finansiert av GassRor IKS, Rauma kommune, Knut Stenerud, Wenaasgruppen og Axess.

Løfter reiselivet

I Norge er kanskje Via Ferrata i Loen den mest kjente. Men det finnes også i tilbud i Hemsedal, Lom, Stesdal og Odda, for å nevne noen. På Åndalsnes hevdes Romsdalsstigen Via Ferrata å være den klart heftigste, ikke bare i Norge, men i Nord-Europa.

– Dette anlegget kan utvide turistsesongen til å vare fra mai og ut oktober. Og folk vil overnatte en natt ekstra for å gå Via ferrata. Dette vil hele reiselivsnæringa tjene på, sa Fred Husøy.

– Nå har vi fått enda et reiselivsprodukt. Dette løfter reiselivet i Rauma, sa ordfører Lars Olav Hustad.

Denne saken er først publisert på rbnett.no