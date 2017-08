Arnfinns spørsmål til politikerne: – Kan de love en juridisk rett til sjukehjemsplass?

– Den nye stortingsmeldingen sier er at hver kommune skal lage sine egne kriterier for hvem som har rett til sjukehjemsplass. Hvordan kan det være likhet for loven, med 428 ulike kriterier? spør han retorisk.

– Lovendring og senere forskrifter er positive, men det blir fortsatt som «Kongens nye klær», sier Larsen, som viser til at professor Aslak Syse i et intervju med Aftenposten kaller det nye lovverket «bla-bla».

Lovfestet rett til sjukehjemsplass var en viktig kampsak for vår sittende regjering, som også fikk gjennom en endring av loven i 2016.

– Her må politikerne lage et regelverk som er klart og gir en udiskutabel rett til sjukehjemsplass. Loven skal bestemme, kommuneøkonomi skal ikke være avgjørende.

– Min sak gjelder lovnader om sjukehjemsplasser for de aller svakeste eldre pleietrengende, som av medisinske grunner har behov for 24 timers pleie og omsorg, sier Larsen.

Den 11. september kan alle over 18 år vere med på å bestemme kven som skal styre Norge dei neste fire åra. Kva saker og verdiar er viktig for deg?

Her kan alle sende inn spørsmål - og få svar fra politikerne som stiller til valg i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Ålesunderen har i mange år engasjert seg for de svakeste eldre pleietrengende. Nå er Larsen den første til å stille spørsmål til listetoppene i Møre og Romsdal, på tjenesten kandulove.smp.no .

– Et hån

Han mener de aller svakeste i samfunnet blir et gissel i den økonomiske kampen mellom regjering og kommuner.

– Regjeringen tør ikke lovfeste retten 100% , for da ber kommunene om penger. Problemet vil vokse politikerne over hodet grunnet økning av eldre over 80 de neste årene, og uverdigheten vil bli betydelig, spår Larsen.

Han er spent på svarene han vil få fra politikerne.

– Politikerne lover gull og grønne skoger, men vet også at lovverket ikke er så klart. I valgtaler er det et hån å manipulere informasjon for å sanke stemmer fra de svakeste, dersom en ikke kan holde det en lover, sier han.

Digitalt valgtorg

– «Kan du love» er en spørretjeneste, eller et digitalt valgtorg, der hvem som helst kan stille spørsmål, sier Hanna Relling Berg, ansvarlig redaktør i Sunnmørsposten.

Hun forteller at interessen for å stille opp er stor blant politikerne.

– Det er en fin måte å få til kommunikasjon mellom velgere og politikere, og for velgerne til å få svar på spørsmål før de skal gi sin stemme, sier Relling Berg.

Hver enkelt politiker aleine kan kanskje ikke love å få gjennomført alle løfter, men de kan jo love å jobbe for eller mot noe, understreker hun.