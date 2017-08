Fritidsbåt sto i full fyr: – Det gikk veldig fort

– Brann i fritidsbåt. Skal ikke være fare for spredning og ingen personskader, melder politiet klokka 14.37.

Klokka 15 melder Ålesund brannvesen at de driver slukking og har kontroll på stedet.

Even Nygård kjørte tilfeldigvis forbi og oppdaget brannen.

– Vi kom kjørende fra Ellingsøy, og oppdaget røyken og så at det var alvorlig. Vi kunne ikke se fra der vi var hva som brant, men vi stoppet bilen og satte på sprang. Lenger nede så vi at det var en båt, forteller Nygård.

– Så kom det en annen bil, som kom utenifra. Vi fikk vite at eieren var aleine i båten, at han ikke var skada og at han hadde fått løst fortøyningene slik at båten dreiv bort til steinmoloen, for å unngå at brannen spredde seg til andre båter, sier han.

Han anslår at de var der i rundt ti minutter før ambulansen kom til stedet.

– Etter rundt tolv minutter kom brannvesenet, før politiet kom til slutt, etter 20 minutter, sier han.

Nygård, som selv har mangeårig erfaring som redningsdykker, sier at det ikke tok lang tid før det var full fyr.

– Det gikk veldig fort. Glassfiberbåter er veldig farlige greier. Jeg har tidligere fått se hvor ille det kan gå. Her gikk det heldigvis bra, eieren kom seg på land og fikk redda unna litt drivstoff, sier Nygård.