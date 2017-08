Krisemøte i Helse Møre og Romsdal:

- Må ta fleire grep for å snu økonomien

Juni og juli har vært to svært utfordrande månader økonomisk sett for Helse Møre og Romsdal, og adm.dir Espen Remme er svært uroa over utviklinga.

Det skriv Helse Møre og Romsdal på sine nettsider. Resultatet i juni var 15,9 mill. kroner bak resultatkravet og juli var 19,8 mill. kroner bak kravet.

Trenden med auka kostnader knytt til medikament held fram i sommarmånadene, og i tillegg har kostnadene knytt til bemanning vore langt høgare enn planlagt. - Det er viktig å stoppe kostnadsutviklinga så raskt som mogleg, og det er innanfor lønsområdet vi først og fremst intensiverer tiltaka no. Føretaket vil gå enda tydelegare inn å sikre omstilling i dei einingane som har størst utfordringar, men held samstundes fram med tiltaka som blei skissert før sommaren, seier adm. dir. Espen Remme i ein kommentar. Helseføretaket opprettar økonomiske innsatsteam som blir sett inn som strakstiltak med månadleg oppfølging av kvar klinikk. I tillegg blir det innført skriftlege leiaravtalar på alle nivå, melder helseforetaket.