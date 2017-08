Medhold fra det amerikanske patentstyret i striden med Røkke

I en pressemelding fra Rimfrost pekes det på at det er kunngjort at U.S. Patent & Trademark Office (USPTO) har utstedt fire vedtak som konkluderer med at det er sannsynlig at to patenter eid av Aker Biomarine ikke er patenterbare og dermed ikke skulle vært godkjent.

I pressemeldingen vises det til at Rimfrosts advokater i USA påpeker at konsekvensen av at det igangsettes såkalt «Inter Partes Review», er at Aker må bevise for USPTO at patentene er gyldige, uten å ha forutsetning for gyldighet med grunnlag i patentlovgivningen, samtidig som Rimfrost kan gjøre domstolene oppmerksom på at det er rimelig sannsynlig at de to patentene ikke er patenterbare.

Krilltråleren «Juvel» på auksjon torsdag Beinhard kamp om krill Det pågår nå en intens kamp om krillkonsesjoner mellom Røkke-kontrollerte Aker BioMarine og Herøy-reder Stig Remøy.

Rett før jul i fjor gikk Remøys selskap Emerald Fisheries konkurs. Selskapet eide blant annet krillbåten Juvel. Bostyrer i konkursboet påpekte i sin boberetning at at striden med Aker Biomarine i USA var en viktig årsak til konkursen. Etter konkursen kjøpe Aker Biomarine båten og krillkonsesjonen fra konkursboet.

Smp.no har vært i kontakt med Aker Biomarine om en kommentar til denne saken. Informasjonssjef Katrine Berntsen opplyser at selskapets advokater nå jobber med dette, og at de vil komme med sine kommentarer i løpet av ettermiddagen.