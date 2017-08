Dette har skjedd i løpet av natten

Mannen på 39 år var fra Oslo. Han ble meldt savnet rund kl 23 og ble funnet klokka 02 i natt.

I Trondheim ble en kvinne hentet opp livløs fra Nidelva. Kvinnen i 20 årene ble bragt til sjukehus. Det skal gå bra med henne, skriver politiet på twitter.

Det brøt i natt ut brann i et våningshus på Byneset i Trondheim. Brannen spredte seg til to andre bygninger. Nå i dag tidlig blir det fortsatt drevet slukking, melder NTB. Ingen personer ble skadet i brannen.

Texas

I Texas evakueres nå en rekke mennesker. Ekstremværet Harvey har bygd seg opp til en orkan og nærmer seg kysten av Texas. Det er ventet å bli den kraftigste orkanen i USA på 12 år. Etter å ha vært klassifisert som tropisk storm, ble Harvey oppjustert til orkan torsdag. Den ventes ifølge meteorologene å nå land mellom Port O'Connor og Matagorda Bay i løpet av fredag.

Det er utstedt arrestordre mot Thailands avsatte statsminister Yingluck Shinawatra, etter at hun ikke møtte opp til domsavsigelsen i rettssaken mot henne, melder NTB.

– Forsvareren hennes sier hun er for syk til å være til stede for domsavsigelsen og ber om en utsettelse. Retten tror ikke på at hun er syk og utsteder derfor en arrestordre, sa dommer Cheep Chulamon fredag.

Minst fem politimenn og sju angripere ble drept da hundrevis av opprøre slo til mot flere politiposter og forsøkte å ta seg inn på en militærbase i Myanmar.

Opprørerne tilhører den muslimske minoritetsgruppen rohingyaer som er utsatt for omfattende forfølgelse i landet. De tok blant annet i bruk hjemmelagde bomber i angrepene i delstaten Rakhine nordvest i landet, melder nyhetsbyrået Reuters.

Politiet i Møre og Romsdal har ikke rapportert om noen hendelser i fylket i løpet av natten.