Fjord kommune valt som nytt namn

Frå 1. januar 2020 blir Norddal og Stordal til ein kommune.

Fredag 25. august var det felles kommunestyremøte for Norddal og Stordal på Martin Linge-huset.

Her vart det gjort einstemmige vedtak om at det nye namnet på den samanslåtte kommuna blir Fjord kommune.

Det melder Norddal kommune på si heimeside.

Innbyggjarane i dei to kommunene var i forkant inviterte til å kome med namneforslag, og over 60 ulike forslag kom inn. Over halvparten av desse hadde med fjord som enten forstaving eller som siste del av ordet.