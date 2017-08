Fotgjenger til sjukehus

Ved 15.45-tiden rykket nødetatene ut til en påkjørsel i Spjelkavik sentrum i Ålesund.

En mann er frakta til Ålesund sjukehus etter uhellet. Det skal være snakk om mindre skader, opplyser politiet.

– Det er en fotgjenger og en lastebil som traff hverandre. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men jeg vet at det skjedde i et fotgjengerfelt. Vi har tatt beslag i et førerkort, sier operasjonsleder John Kåre Flo i politiet.