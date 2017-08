Hareide ber Solberg klargjøre om menneskerettigheter

– Nå sier Frp i klartekst at de «vil utfordre menneskerettskonvensjonene-» Det er skremmende at Frp nå åpner for å sette dette viktige internasjonale rammeverket til side. Det bryter med grunnleggende norske rettsstatsverdier, skriver Hareide på sin Facebook-side fredag.

Bakgrunnen for reaksjonen fra KrF-lederen er Frp og innvandringsminister Sylvi Listhaugs utspill om at asylsøkere som kommer til Norge uten avklart ID eller identitetspapirer, skal i lukkede mottak inntil identiteten er avklart.

– Vi skal ha kontroll med hvem som befinner seg i landet vårt, sa Listhaug til NRK torsdag.

– Tilpasse regelverket

Utspillet ble forsvart av Frp-leder Siv Jensen under en debatt på NRKs Politisk kvarter fredag morgen.

– Også Frp er svært opptatt av menneskerettigheter, men husk at mange av de internasjonale konvensjonene er laget i en annen tid. Vi må kunne tilpasse regelverket til de farer og utfordringer som omringer oss, sa Frp-lederen.

Samtidig sa hun at det ikke var snakk om å bryte menneskerettighetene.

– Norge må tørre å utfordre internasjonale konvensjoner, uten at det betyr at vi skal bryte dem. Som nasjon skal vi ha rett til å trygge borgerne våre mot farer. Det er ikke veldig radikalt å si at mennesker vi ikke aner hvem er, folk vi ikke aner noe om bakgrunnen til, at de vil vi ha kontroll på, fremholdt Jensen.

Utfordrer Høyre

Hareide er enig i at det er viktig å vite hvem som befinner seg i Norge

– KrF vil selvsagt gjøre alt vi kan for å avklare identiteten til dem som kommer hit til landet. Vi må vite hvem som oppholder seg i Norge. Det handler om sikkerhet. Men vi kan aldri og skal aldri bryte menneskerettighetene for å få det til.

Han utfordrer nå statsministeren til å avklare regjeringens syn på menneskerettigheter.

– Et Høyre som kan leve med denne typen utspill fra en Frp-statsråd, er ikke det Høyre som vi kjenner oss igjen i. Jeg utfordrer regjeringens leder statsminister Erna Solberg til å slå fast at det ikke er noen som helst tvil om at regjeringen fortsatt skal holde seg til de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene, sier Hareide.