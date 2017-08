Legger ned mottaksplasser

– UDI kutter 60 mottaksplasser for asylsøkere i Møre og Romsdal. 30 plasser blir borte ved Hareid Statlige mottak, og 30 ved Sunndal mottak. Grunnen er at det kommer få asylsøkere til Norge for tida, melder NRK Møre og Romsdal.

Før 1. september sier UDI opp avtaler for 1610 mottaksplasser, opplyses det i en pressemelding. Dette innebærer at ytterligere åtte ordinære mottak og ni mottak for enslige mindreårige asylsøkere legges ned i løpet av året.

Årsaken er at det kommer færre asylsøkere til Norge.

– I tillegg er det flere mottak for enslige mindreårige som har mer ledig kapasitet enn forventet. Det skyldes blant annet at enslige mindreårige, som har fått opphold, nå kan bosettes i en kommune selv om deres identitet er udokumentert, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i pressemeldingen.