– Å bruke halvparten av tida på eit livssyn er litt råflott

– Det er naturleg at K-en skal være med i KRLE-faget, eg synst ikkje vi skal bruke enno meir tid og ressursar på den diskusjonen. Det er innhaldet som er viktigast, og der er eg einig i at ein godt kan gå meir inn på kulturforståing, seier Holsvik i KrFU.

– Fjerne eller behalde k-en i krle-faget?

– K-en bør fjernast. Den kristne historia vår kan vi lære om i historiefaget, religionsfaget burde brukast til å utforske det vide spekteret av religionar og livssyn. Vidare burde faget fokusere på kritisk tenking og å stille spørsmål ved etablerte sannheter.

– Korleis løyse klimakrisa?

– For å løyse klimakrisa må vi finne ein betre måte å gjere meir eller mindre alt i samfunnet vårt. Andre parti vil at vi skal slutte å gjere ting, vi vil gjer dei betre. Den einaste måten vi kan finne dei gode løysningane som fører oss vidare er å satse på forsking, og å legge til rette for at smarte folk med gode idéar har så få hindre som mogleg. I tillegg er det enormt viktig å samarbeide internasjonalt, då klimagassutslipp ikkje kjenner landegrenser. Norge kan ikkje redde verda, men vi kan gå framfor som eit godt døme, og utvikle nye løysningar og teknologiar som andre kan bruke.

– Fråværsgrensa: For eller imot, kvifor?

– Fråværsgrensa er feil medisin. Kanskje den får fråværet ned, men det løyser ikkje problemet. Sjølve problemet er jo at elevane ikkje reknar skulen som god eller viktig nok til å møte opp. Då er ikkje løysinga å bruke A4-tvang, men å gjere skulen betre; og då trur vi at løysinga er meir fridom, meir tilpassing og ikkje minst; gode lærarar som ser kvar enkelt.

– Skal vi ta i mot så få eller så mange innvandrarar som mogleg?

– Når det kjem til flyktningar bør vi ta i mot så mange som vi kan integrere, og det er nok fleire enn vi tar i mot i dag. Så er det også viktig å stille krav, og å drive langt meir aktiv integrering enn det vi har gjort tidlegare. Vi har eit ansvar som medmennesker og som velståande nasjon til å hjelpe dei som er i nød, og vi må hugse at førre gang var det vi som flykta over havet. Når det kjem til dei som vil arbeide i Norge, så bør vi gjer det så lett som mogleg for kvalifiserte, dyktige menneske å komme hit for å jobbe og bidra.

– For eller mot pelsdyrnæringa?

– Vi er tydeleg mot pelsdyroppdrett. Når Venstre sat med landbruksministeren gav vi næringa ti år til gi dyrevelferden eit skikkeleg løft, sånn at ein kunne drive utan at dyra hadde det vondt. Ti år gjekk og det var framleis like ille. Ville dyr kan ikkje leve gode liv i bur, pelsdyroppdrett kan ikkje gå føre seg forsvarleg.

Henning Holsvik, KrFU