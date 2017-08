Syklist skadd etter å ha blitt påkjørt av bil

Oppdatering: Syklisten - en mann i 50-åra har moderate skader, men status er stabil, opplyser Helse Møre og Romsdal i ei pressemelding.

Like etter klokka 14.30 melder Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter at en syklist skal ha blitt påkjørt av en bil i Tresfjord i Vestnes. Syklisten er frakta til Ålesund sjukehus for sjekk, men operasjonsleder Tor André Gram Franck opplyser til smp.no at det skal være snakk om lettere skader.

Nøyaktig hva som har skjedd kan ikke operasjonslederen svare på, men det opprettes sak på hendelsen. Både bilfører og syklist skal være godt voksne menn. Politiet har ingen mistanke om at rus skal være involvert i hendelsen.