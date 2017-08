Det er mangt politiet må håndtere. Ta litt før klokka 03 natt til søndag, for eksempel.

Da kom det melding om at en person hadde låst seg inne på et toalett på et utested i Ålesund, og at vedkommende nekta å komme ut.

Resultatet var at ei politipatrulje måtte sendes til stedet, og selv om historia ikke sier noe om utgangen på det heile, går vi ut fra at toalettet blei ledig igjen etter kort tid.