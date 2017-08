– Vi må hjelpe folk der dei er

– Fjerne eller behalde k-en i KRLE-faget?

– Frp ynskjer å behalde k-en i KRLE-faget fordi vi meiner faget skal byggje på at Noreg historisk sett er bygd på kristendommen og kristen kulturarv.

Korleis løyse klimakrisa?

– Frp vil løyse klimakrisa ved å bruke kostnadseffektive klimatiltak som ikkje rammar enkeltmennesket.

Fråværsgrensa for eller imot, kvifor?

– Av respekt for skattebetalarane sine pengar, så meiner Frp at elevar skal vere på skulen for å lære. Derfor er vi for ei fråværsgrense som i dag, men med moglegheiter for at besøk hjå helsesyster, og obligatorisk køyreopplæring skal vere fritatt frå grensa.

– Skal vi ta imot så få eller så mange innvandrarar som mogleg?

– Frp meiner det skal førast ein streng men rettferdig innvandringspolitikk, fordi vi må integrere mange av dei som er her frå før. Vi vil bruke meir pengar på humanitære oppgåver i nærområda, samt opprette asylmottak i utlandet slik man kan søke asyl utan å ta den farlege reisa over Middelhavet.

– For eller imot pelsdyrnæringa?

– Frp er for ei pelsdyrnæring, men ynskjer å kutte løyva til næringa, samt ha eit landsdekkjande dyrepoliti.