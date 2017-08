Skal ha forsøkt å true til seg bil med pistol

Mannen som tidligere var bosatt på Søre Sunnmøre skal ha forsøkt å tvinge en annen mann til å overføre eierskapet av en bil til seg selv.

– Han truet (...) ved å rette en pistol mot han samt ved å slå han med pistolen i ansiktet/hodet. Han uttalte også at (...) ville bli skutt og dumpet på sjøen dersom han ikke signerte et slikt papir, heter det i tiltalen.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld for dette. Slik han ser situasjonen har de to havnet i en klinsj, og min klient mener det er fornærmede som tar pistolen først. Så kommer det til håndgemeng hvor han nok har påført fornærmede skader, men det i selvforsvar. Hensikten var ikke å overdra bilen til seg selv, sier forsvarer Tom Barth-Hofstad til smp.no.

Ifølge politiet skal fornærmede ha klart å dytte vekk tiltalte, og deretter klart å kjøre fra stedet. Fornærmede skal ha fått en rift i ansiktet som senere ble stripset.

Mannen må også svare for et tiltalepunkt om seksuell omgang med et barn under 16 år. Den tiltalte er noen få år eldre enn fornærmede.

– Min klient erkjenner de faktiske forhold, men ikke straffskyld fordi det er en rimelig nærhet i alder og utvikling, sier forsvarer Barth-Hofstad.

I tillegg mener politiet at mannen i etterkant skal ha sendt skremmende meldinger via Snapchat, hvor det skal ha kommet fram at han ville kunne sørge for «å fjerne foreldrene ved bruk av leiemorder».

– Hensikten var ikke å true, og min klient mener meldingene i en kontekst ikke er truende, sier forsvareren.