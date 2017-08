Selskap legges ned i Ålesund

Ifølge en pressemelding har styret i Orkla Health besluttet at Denomega i Ålesund vil bli lagt ned. Fabrikken i Ålesund produserer fiskeolje. I dag er det sju ansatte ved fabrikken, og fire personer i salgsteamet.

Orkla Health har vurdert hele fabrikkstrukturen på omega-3 i Norge. I tillegg til Ålesund, har de en fabrikk på Løren i Oslo som hovedsakelig produserer Möller's tran til konsumentmarkedet.

Denomega i Ålesund går nå ut av markedet for smaks- og luktfri olje, og resten av dagens virksomhet overføres til fabrikken i Oslo, opplyser Orkla. Dette vil hovedsakelig gjelde produksjon av fiskeolje til blant annet kosttilskudd.

– Vi har hatt stor tro på at vi skulle lykkes innenfor dette området, derfor har vi også hatt tålmodighet. De ansatte har jobbet iherdig for å nå målene vi har satt. Dette er en krevende beskjed å få for de som er involvert, sier Shaher Yar Khan, fabrikkansvarlig og driftsansvarlig i Orkla Health.

De siste ukene har det pågått drøftelser med tillitsvalgte for å finne de beste løsningene for den enkelte. Orkla Health overtok i 2012 Denomega fra Borregaard. Orklar Health er Nordens største markedsører og produsent av et bredt sortiment av helseprodukter, står det i pressemeldingen.

De har ca. 510 ansatte i sju land og omsetter for ca. 1,65 milliarder kroner.