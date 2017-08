Sunnmøring sikta for overgrep mot tre barn

Mannen skal ifølge Fædrelandsvennen ha innrømmet å ha forgrepet seg på ei ung jente på Sørlandet, og ble varetektsfengslet i Kristiansand tingrett i slutten av juli.

– Siktede har erkjent de faktiske forholdene, sa politiadvokat Celin Hauge Andersen til avisa.

Sørlandet

Ifølge Fædrelandsvennen fant overgrepet sted på Sørlandet.

Påtalemyndigheten fikk medhold i at det var nødvendig med fengsling av hensyn til bevisforspillelse og for å hindre nye forhold. Siktedes «egne tanker» og forklaring om tidligere befatning med materiale som seksualiserer barn er trukket fram som et argument for fengsling rundt å hindre nye overgrep.

I kjennelsen står det at det gjenstår betydelig etterforskningsarbeid.

Utvider siktelsen

Den daværende siktelsen gikk på seksuell omgang med barnet etter paragrafen om voldtekt av barn under 14 år.

– Siktelsen er utvidet med flere forhold som gjelder andre fornærmede, sier Hauge Andersen til smp.no.

– Tre fornærmede

Politiadvokaten sier til smp.no at det totalt er tre fornærmede, og i alle sakene går siktelsen på seksuell omgang med barn under 14 år.

– Samtlige fornærmede har en relasjon til siktede, sier Hauge Andersen.

Mannen ble pågrepet i Møre og Romsdal i slutten av juli.

Etter en ny kjennelse er mannen fortsatt varetektsfengslet, fram til 19. september.