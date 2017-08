Vil bety 470 mill. mer til Helse MR over fire år

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik besøker Ålesund tirsdag.

Og: Under et møte med media, på Ålesund sjukehus tirsdag ettermiddag, kom Tajik med følgende nyhet: Dersom Ap kommer i posisjon etter valget vil de øke ramma til sjukehusa i Norge - fra 140 til 152 milliarder.

470 millioner mer til Møre og Romsdal

Ny ramme til Helse Midt loves videre økt med 470 millioner over fire år, og selv om det rett nok er opp til Helse Midt å bestemme disponeringa, peker Ap på at pengene - så sant det regionale helseforetaket fordeler slik de gjør i dag, vil gå til Helse Møre og Romsdal.

Tajik, Else May Botten og Eva Vinje Aurdal mener at Ålesund og Volda sjukehus kan ta flere grep knyttet til det store etterslepet på medisinsk-teknisk utstyr, bygg og rehabilitering med 470 millioner mer å rutte med over fire år.

Stort behov

Hovedverneombud Bjarte Jensen sitter i en arbeidsgruppe som kartlegger behovet. Selv om tallene ikke er klare, antydet Jensen at behovet for oppgradering er 2,5 milliarder på Sunnmøre.

Helseforetaket trenger mer enn 200 millioner til Ålesund og Volda: Stort behov for opprustning av sjukehus Hovedverneombud er glad for at politikerne setter Ålesund og Volda sjukehus på dagsorden.

Botten mener også at de friske midlene kan bidra til at Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal enklere kan få en robust barneavdeling.

Beskylder regjeringen for å bløffe

Under det samme pressemøtet, der for øvrig også ålesundsordfører Eva Vinje Aurdal og stortingsrepresentant Else-May Botten deltar, blir et løfte Sunnmørsposten tidligere har skrevet om, der Frps Jon Georg Dale og Høyres Marianne Synnes lover 200 millioner kroner i lån til opprusting av sjukehusa i Ålesund og Volda, omtalt som løgn.

Budsjettlekkasje fra regjeringen: Lover 200 millioner til sjukehus i Ålesund og Volda Regjeringen gir grønt lys på neste års budsjett for 200 millioner kroner til opprustning av sjukehusa i Ålesund og Volda.

– Høyre og Frp var ute og sa de kom med 200 millioner mer til Ålesund og Volda. Det er jo bare tull, for de bruker akkurat de samme 3,5 milliardene som Erna kom og snakket om i Molde i forhold til å bygge nytt sjukehus på Hjelset. Det var ingen friske midler i det, og det mener jeg folk fortjener å vite, sier Else May Botten som understreker at det er vanskelig å bruke de samme pengene to ganger.

– Så du mener regjeringen i denne saka farer med løgn?

– Ja, rett og slett, sier Botten.

Fra før er det kjent at det skal lånes 3,5 milliarder til bygging av nytt sjukehus i nordfylket. Botten sier altså at de 200 millionene er en del av disse pengene, slik at lånesummen ikke blir 3,7 milliarder.

Senker kravet til egenkapital

Samtidig kom Arbeiderpartiet med en lovnad om kravet om egenkapital for å ta opp investeringslån skal senkes fra 30 prosent til 20 prosent.

– Dette gjør det mulig å ha mindre egenkapital når en skal gjøre store investeringer. Når sjukehusene må ha masse egenkapital, går det utover drift, kvaliteten og oppfølging av pasienten. Det å få ned kravet til egenkapital er veldig bra for den daglige driften, sier Tajik.

Botten mener senkingen av kravet til egenkapital gjør SNR-prosjektet mer realiserbart, slik at det blir enklere å komme igang.

I tillegg til å møte media har Tajik vært innom NTNU, der hun deltok både på valgtorg og i en paneldebatt. Hun har også besøkt Broen, so mer er et tiltak mynta på ungdom mellom 15 og 21 år som av ulike grunner ikke har tilbud i skole eller arbeidsliv.