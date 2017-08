Avento og Racer slår seg sammen

Selskapene Avento og Racer har inngått avtale om å fusjonere virksomhetene sine, går det fram av ei pressemelding. Navnet i det videre blir Avento, men med Racer som navn på ei av underavdelingene.

- Vi ser store muligheter i fusjonen, og gleder oss til å komme i gang med den nye satsninga. Dette gir oss fart til å ta stegene vi ønsker raskere, og på den måten ligge i front av utviklinga på mellom anna datadrevet markedsføring, sier Racer-gründerne Olav Sindre Kriken og Eirik Staurset.

- Digitalisering blir stadig viktigere i alle ledda av ei virksomhet, samtidig som den teknologiske utviklinga går svært raskt. Bare de siste åra har det åpna seg helt nye muligheter til å effektivisere arbeidsprosesser, utvikle produkter og tjenester, og ikke minst hvordan vi jobber med marked og salg, heter det fra daglig leder Stian Bang i Avento.

Behov for ti nye ansatte

Avento og Racer vil sammen tilby spisskompetanse innenfor, drift- og skytjenester, systemutvikling og integrasjoner, nettsider og digitale interaksjonsløsninger, e-handel og digital markedsføring.

Det nye selskapet vil ha 49 ansatte fordelt kontorer i Ålesund, Oslo og Ørsta, og når det gjelder Ålesund samlokaliserer kontorene der i Postvegen i Brevika.

- Satsinga gjør at vi får behov for flere ansatte det kommende året, og nå starter jakta på ti nye ansatte. Vi ser at vi kommer til å trenge minst fire digitale rådgivere og seks systemutviklere - en type kompetanse som ikke er lett å få tak i, sier Kriken.

Samla omsetning i 2017 forventes å overstige 50 millioner kroner.

Sammenslåinga av selskapene starter umiddelbart, men blir formelt ikke gjeldende før 1. januar neste år.