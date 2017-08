Klar for hjortejakt?

Jakta varer helt fram til jul, og nærmere 50 000 jegere kommer til å være ute på hjortejakt i løpet av høsten i Norge.

- Hjortejakta er selve "jakta" her i Møre og Romsdal, og er noe jegere ser fram til helt siden forrige jaktsesong ble avslutta for drøye 8 måneder siden. Det er svært mange jegere som bare går rundt og venter på grålysningen på fredag morgen nå, sier Håvard Wiggen, friluftsveileder i Norges Jeger og Fiskerforbund, Møre og Romsdal.

Flere metoder

Det er mange måter å jakte hjort på. Flest dyr skytes under såkalt posteringsjakt på innmark morgen og kveld. Dyra er da veldig rolige og jegeren har god tid til å velge ut riktig dyr, og vente til dyret står riktig til.

Jakta i skogen kan være litt mer actionfylt da man enten smyger gjennom skogen for å finne hjort som enten beiter eller ligger og hviler, eller at man sitter på post på såkalt drivjakt.

Under en drivjakt er det noen som jager hjorten, og noen som sitter på post. Hjorten kan da enten komme rolig og smygende, eller i lange byks i full fart.

- Dette fører ofte til at jegeren lar dyra løpe forbi siden det ikke er forsvarlig å skyte på dyr i høy fart. Risikoen for å skadeskyte er med andre ord for stor. Det er dette som regnes som human jaktutførelse, og det har vært et satsningsområde i Norge i mange år, sier Håvard Wiggen.

- Vi har derfor også svært få skadeskytinger i Norge, noe som vi stadig jobber med å bli enda bedre på.

Selv skal Håvard ut på jakt i hele helga.

Enerett på skogen?

Mange lurer kanskje på om det er trygt å gå i skogen nå i jaktsesongen, og svaret til det er et helt klart ja, sier Wiggen.

- Vi jegere har ingen enerett til å ha skogen for oss selv. Uansett er det flott når alle brukere av marka tar hensyn til hverandre. Ser du en jeger som sitter på post og ser utover ei myr eller hogstflate kan du regne med at han/hun venter på at det skal komme dyr ut av skogen. Da er det greit å ikke gå utpå posten og fyre opp bål og ha matpause akkurat der. Det blir litt det samme som at man ikke stiller seg og kaster stein i vannet rett ved siden av noen som står og fisker. På samme måte må vi jegere respektere at det er andre som også er på tur i skogen, og akseptere at en og annen hjort blir skremt av en turgåer iblant.

Hjorten i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal regnes som det nest største hjortefylket i landet bare slått av Sogn og Fjordane. Det kan teoretisk felles litt over 13 000 hjort i Møre og Romsdal i løpet av høsten, men vanligvis ligger fellingsprosenten rundt 70%, noe som tilsier at det vil bli felt ca. 10 000 hjort bare i Møre og Romsdal. På landsbasis felles det ca. 37 000 hjort årlig.

- Dette blir til mye god mat rundt omkring til både hverdag og festmiddager gjennom hele året. Hjorten er med andre ord en viktig ressurs for mange. Ikke bare som mat, men også i form av sterke naturopplevelser, spenning, fysisk aktivitet og sosialt samvær, sier Wiggen.