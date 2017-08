Slik kan de nye rommene på sjukehuset bli

ÅLESUND (smp.no): Nylig fikk foretaket grønt lys og positive signaler om at de får låne 4,1 milliarder. Dette må komme i statsbudsjettet for 2018. Inne i denne summen ligger 200 millioner til opprustning av Ålesund og Volda sjukehus.

Ikke nye millioner til Ålesund og Volda

Forrige mandag gikk regjeringen ut og lovet 200 millioner i lån til Ålesund og Volda. Disse pengene lå allerede inne i lånesøknaden Helse Møre og Romsdal sendte i 2016, bekreftet direktør Espen Remme til styret onsdag.

– Det som lå i signalet var at regjeringen ville gå inn for lånesøknaden som er sendt inn. Helse Midt sendte en søknad som inkluderte et nivå (P50) på 4,1 milliarder. Da er det lagt inn en prisstigning fra 2015 til 2016. I dette ligger det inne 200 millioner kroner, sa Remme.

Styremedlem Kirsti Slotsvik kunne da slå fast at det ikke var noen nye 200 millioner som kom. Sunnmørsposten slo dette opp som en nyhet 21. august. Ap-politiker Else-May Botten beskyldte regjeringen i går for å bløffe om dette.

Innflyttingsklart i 2022

Prislappen for sjukehuset er tidligere estimert til å bli mellom 4,3 - 4,8 milliarder, resten må altså være egenkapital. Helse Møre og Romsdal må komme i økonomisk balanse for å få lån. De har imidlertid gått i minus i forhold til kravene fra eier Helse Midt i mange år.

I 2018 starter rivingen av gamle bygg på Hjelset, og byggestart er i november samme år. Målet er at sjukehuset skal være i bruk på våren 2022.

Prosjektdirektør Helle Jensen i Sykehusbygg HF melder at de er på plan når det gjelder framdrift i prosjektet, opplyser prosjektsjef Ketil Gaupset til styret onsdag.