– Olympic Subsea gjør seg klar for vekst

I februar i år kom Olympic-konsernet i land med en finansiell restrukturering av selskapet. Selskapet har nå avklart sin finansielle horisont fram til 2022.

Selskapet Olympic Subsea er fremdeles i et krevende marked, men ifølge en pressemelding ser de nå lyspunkter i et krevende marked.

Etter restruktureringen av Olympic-konsernet ble rederiets elleve subsea-skip lagt inn i det nye selskapet.

– Det er fortsatt krevende tider for bransjen, men vi ser flere lyspunkter. Utnyttelsen av flåten er god, med ti av elleve subsea-fartøy i virksomhet, og vi ser at etterspørselen øker, særlig innen fornybar-prosjekter, sier Stig Remøy i Olympic Subsea ASA i pressemeldinga.

Regnskap bærer preg av restrukturering

Kvartalsrapport for andrekvartal 2017 er nå klar. Den viser at selskapet i løpet av første halvår av 2017 hadde driftsinntekter på 259 millioner kroner, med et driftsresultat før avskrivninger på 9 millioner.

Resultatregnskapet for første halvår er fortsatt prega av restrukturering og engangskostnader, skriver selskapet. Ny struktur gjør det dessuten vanskelig å sammenligne med tilsvarende periode i fjor.

Selskapet skriver i pressemeldinga:

«Ved utgangen av første halvår 2017 hadde selskapet samlede eiendeler 4 223,8 millioner kroner. Fartøyenes bokførte verdi utgjorde 4 250,7 millioner kroner. Likvide midler og kortsiktige fordringer utgjorde totalt 568,9 millioner kroner. Selskapet hadde en bokført egenkapital på 476 millioner kroner, mens langsiktig gjeld beløp seg til 4 145,9 millioner kroner.»

– Godt posisjonert

Selskapet mener nå å være godt posisjonert for ny oppgang i markedet.

– Vi må sørge for å stå klar i startblokka, slik at vi kan være med på det oppsvinget som vi mener vil komme på et tidspunkt. Derfor inngår vi nå kontrakter som gir oss fleksibilitet, heller enn å slutte langsiktige kontrakter på dårlige rater. Vi mener dette er en god strategi som vil gi oss store fordeler når markedet endrer seg til det bedre, sier Remøy.