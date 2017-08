Disse vil jobbe med Nordøyvegen

Arbeidet skal foregå på Austnes og Longva, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Kontrakten er på bygging av startpunkt for tunnelene.

– På begge steder blir det sprenging, fjerning av masser og dreneringsarbeid, opplyses det.

K.A. Aurstad AS 20,9 millioner, og er billigst. AF ABOL/Busengdal transport har levert et tilbud på 21,7 mill. Contexo AS leverte på 23,5 mill., Lesja Bulldozerlag AS 24,8 mill, Veidekke Entreprenør AS 26,3 mill. og Volda Maskin AS 26,5 mill.

Prosjektleder Marianne Nærø er svært fornøyd med konkurransen på kontrakten.

Statens vegvesen skal nå gå gjennom all dokumentasjon og kontrollregne tilbudene.

Etter foreløpig plan skal kontraktene signeres i siste del av september.

På Fjørtofta er fristen 4. september rundt å levere tilbud, og 7. september er fristen på Myklebust.