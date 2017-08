Prest dømt til samfunnsstraff

Presten var tiltalt for gjentatt vold og truende adferd over for sine egne barn.

Ifølge dommen fra Sunnmøre tingrett finner retten det bevist at barna ble utsatt for vold og alvorlige krenkelser som dekkes av straffeloven.

- Han var fullt klar over sine handlinger og de belastninger han påførte barna, heter det i dommen.

- Det klare utgangspunktet er at overtredelse av denne bestemmelsen skal straffes med ubetinget fengsel. Men rettspraksis har åpnet for at det unntaksvis kan reageres med samfunnsstraff.

Sinnemestringskurs

Det kom fram av sakkyndig vitneførsel at familien siden forholdet ble avdekket i desember 2016 har fått bistand for å gjenopprette et godt familiemønster, der presten også får faglig hjelp til sinnemestring.

- Det konkluderes her med at utviklingen har vært positiv for barna og at de har en god og tett tilknytning til sin far i dag. Det er advart mot at en idømmelse av ubetinget fengselsstraff vil være uheldig for barna i den videre prosessen.

Presten ble derfor dømt til 90 timers samfunnsstraff som skal gjennomføres i løpet av 120 dager. Hvis ikke dette gjennomføres, må han sone 90 dager i fengsel.