(Vikebladet): Det var fire jenter frå Hødd sitt rekruttlag i tillegg til ei mor som sat i den eine av to bilar som kolliderte i eit vegkryss like ved opninga til Valderøytunnelen på Valderøya torsdag ettermiddag. I bilen dei kolliderte med sat det også fem personar, der fire av dei var spelarar frå eit anna fotballag, som var på veg frå stadion.

– Vi var på veg for å spele bortekamp mot Valder. Ulukka skjedde rett før vi skulle svinge ned til Valdervoll, i eit kryss der det ofte skjer ulukker. Der kolliderte ein av våre bilar med ein annan bil, fortel Øystein Bohinen Muren, som kom køyrande to bilar bak.

Også eit jentelag frå Vigra var involvert i ulukka. Helse Møre og Romsdal har meldt at ei kvinne i 40-åra har lettare skader, og det same har to jenter. Alle blei køyrt til Ålesund sjukehus.

Takkar IL Valder

Han er trenar for rekruttlaget, og fortel at jentene og mora som var involverte har blitt godt tekne vare på etter ulukka. Alle i ulukkesbilen blei undersøkt, og to av spelarane blei noko hardare skadd, med høvesvis ei hjerneskaking og eit beinbrot. Dei andre fekk mindre skadar, mellom anna frå at setebelta stramma seg under kollisjonen.

– Dei vart skikkeleg mørbanka. Alle brukte heldigvis setebelte. Hadde dei ikkje gjort det, kunne dette enda med eit langt verre utfall. Heldigvis var også bilen dei sat i ny. Det er eit under at det ikkje gjekk verre, seier Bohinen Muren.

Som også fortel at lagvenninnene og føresette i dei andre bilane, som køyrde før og etter den aktuelle bilen, blei godt tekne vare på av Valder då dei kom seg ned til Valdervoll.

– Dei fekk kome inn på klubbhuset og fekk seg både mat og drikke. Eg vil rette ein stor takk til IL Valder for måten dei stilte opp for oss. I ein slik situasjon betyr fotball ingenting. Men venskap og godheit betyr mykje, seier trenaren og legg til:

– Dette var ei tøff påkjenning for dei i ulukkesbilen, men også for resten av laget. Det var først då eg sette meg i bilen igjen etter hendinga at eg sjølv fekk tenkt litt på kor heldige dei faktisk var. Vi er veldig takksame for at dette ikkje gjekk verre.

Vurderer å spele kamp måndag

Kampen mot Valder blei naturlegvis avlyst som følgje av ulukka. Sesongen held fram med ny kamp allereie måndag mot Ørsta, men i følgje trenaren skal lagleiinga i samråd med jentene vurdere dette under neste trening.

– Kampen som blei avlyst får vi alltids spelt ved eit seinare høve. Så får vi vurdere under treninga i dag, fredag, om vi føler oss klare for å spele på måndag. Det viktigaste no etter denne ulukka er å ta vare på jentene, så får vi sjå kva som skjer, seier Øystein Bohinen Muren.

Som ønskjer å poengtere at setebeltebruk kan redde liv.

– Heilt klart. Bruk setebelte, uansett.

Saka vart først publisert på Vikebladet.