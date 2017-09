Her ble alle beskyldt for å lyve

De politiske debattene i forbindelse med årets skolevalg har en tendens til å bli mer spennende enn når de «voksne» politikerne møtes.

Fredag fikk 900 elever ved Borgund videregående skole høre de politiske partienes lovnader og kritikk av hverandre.

Allerede etter den første introduksjonsrunden steg temperaturen da Frps Håkon Lykkebø Strand sa at Arbeiderpartiet er så flau over egen politikk at de lyver om Frps politikk.

- Vet du hvordan du vet om en sosialist lyver? Du ser leppene beveger seg, repliserte Syver Hanken fra Høyre.

Dette fikk Ole Martin Juul Slyngstadli fra Arbeiderpartiet til å tenne.

- Frp og Høyre bruker milliarder til skattelette til rike folk på Oslo vest, mens vi vanlige folk får smuler. Vi kjemper for likelønn, mens Frp tenker kun på de rike.

Christian Eikeland fra partiet Rødt mente det var på høy tid Frp og Høyre tok seg en bolle.

- Det er galskap å gjøre det samme om og om igjen, og forvente nytt resultat. Vi i Rødt ønsker et samfunn med små forskjeller. Norge svekkes ikke av innvandring, vi svekkes av Høyre-politikk.

Lykkebø Strand hadde ett budskap til kriminelle innvandrere, som høstet applaus i Borgundhallen.

- Tusen takk for besøket, god tur hjem.

Marit Krogsæter fra Senterpartiet fokuserte på det gode samfunnet der næringslivet har vekstmuligheter i distriktene. Henning Holstad fra KrF mener dette bør gjøres ved å fjerne skatt fra arbeidende kapital.

Politikerne skal gjennom temaene lærlingplasser, fraværsgrense og studentøkonomi for å gi elevene kunnskap om de forskjellige partiers politikk.

Skolevalgene gjennomføres 4. og 5.september.